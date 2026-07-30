Analista estima que declaraciones de Mel Zelaya exponen a Roosevelt Hernández “como un lacayo”

Tegucigalpa – El analista Oliver Erazo afirmó que las declaraciones del expresidente Manuel Zelaya Rosales en defensa del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, evidencian su relación política con el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Según su criterio, el pronunciamiento de Zelaya, quien calificó el proceso contra Hernández como una persecución política, expone a Hernández como “un lacayo o una mascota al servicio de una línea partidaria”.

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Erazo señaló que el general en condición de retiro habría comprometido la neutralidad que establece la Constitución para las Fuerzas Armadas.

El abogado recordó que la institución armada tiene límites establecidos en la Constitución y que sus miembros no pueden participar en actividades políticas ni emitir opiniones partidarias.

Erazo señaló que el requerimiento presentado por el Ministerio Público al considerar que debe intervenir cuando existen presuntas violaciones a derechos fundamentales.

Además, agregó que si el caso de Roosevelt Hernández es catalogado como persecución política, también se debería considerar así en procesos extendidos por la administración anterior.

“¿Las anteriores fueron las del general Romeo Vásquez Velásquez? ¿Eso es una persecución política?”, cuestionó. AD