Analista Efraín Farach recuerda que hoy se cumplen 1,400 días sin CICIH mientras la corrupción sigue impune

Tegucigalpa- El especialista en datos ingeniero Efraín Farach recordó este miércoles que hoy se cumplen 1,400 días de espera desde que el Gobierno prometió la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una de las principales ofertas de campaña de la actual administración.

Farach señaló que, pese al prolongado periodo transcurrido, la CICIH sigue sin concretarse, mientras los casos de corrupción “continúan presentándose con total impunidad”, afectando directamente la confianza ciudadana y la transparencia en la gestión pública.

El especialista citó además que la evaluación del indicador anticorrupción se ubica apenas en un 24 %, lo que refleja el bajo avance institucional en el combate a este fenómeno.

Asimismo, estimó que el país pierde alrededor de 80 mil millones de lempiras anuales del presupuesto debido a la corrupción, recursos que, según explicó, podrían destinarse a fortalecer sectores críticos como salud, educación, infraestructura y seguridad.

Farach concluyó alertando que la ausencia de la CICIH y la persistencia de prácticas corruptas representan un obstáculo grave para el desarrollo y la estabilidad democrática del país.LB