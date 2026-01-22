Analista destaca que nuevo Congreso debe aprobar Presupuesto 2026 y reformas electoral

Tegucigalpa – El analista Nery Gaitán calificó este jueves como positiva la integración de la junta directiva provisional del Congreso Nacional la cual se hizo en paz y democracia.

Gaitán destacó que durante la sesión preparatoria del nuevo Congreso Nacional quedó atrás el clima de conflicto y discurso de odio que marcó la gestión de Luis Redondo.

“De este Congreso se espera que empiece a trabajar de forma inmediata. Hay cosas que tiene que legislar en plazo de inmediato, como la aprobación del Presupuesto General 2026, que sea acorde a las necesidades del país y no inflado, tal y como lo envió Libertad y Refundación”, mencionó.

El analista considera que otros de los temas a corto plazo es la creación de fideicomisos en el área de la salud para que se puedan comprar medicamentos, así como leyes sobre seguridad ciudadana, infraestructura y educación, sin dejar a un lado las reformas electorales.

El pleno de la Cámara Legislativa eligió en las últimas horas al diputado Tomás Zambrano como presidente de la junta provisional del Congreso de la República con el respaldo de 87 diputados. VC