Analista cuestiona falta de nombramiento del Comisionado Presidencial de Transparencia

Tegucigalpa – El analista político Carlos Polanco lamentó que el Gobierno aún haga el nombramiento del titular del cargo de Comisionado Presidencial para la Transparencia, al considerar que esto refleja poco interés en fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas públicos.

Aunque cuestionó su efectividad desde la creación del organismo, Polanco señaló que las oficinas de transparencia son necesarias para manejar los portales oficiales a los que accede el público.

“El gobierno no tiene el suficiente interés de mostrar transparencia, sobre todo con el uso de los recursos”, expresó.

El analista sostuvo que, si el cargo no será ocupado, lo más conveniente sería eliminar tanto esa figura como las oficinas de transparencia en general.

A su juicio, este tipo de instituciones no han contribuido a revelar actos de corrupción dentro del Estado en ninguna administración en la que han existido.

En ese contexto, afirmó que la información publicada en los portales de transparencia suele presentar una versión favorable de la gestión gubernamental que no necesariamente refleja la realidad.

Por último, consideró que estos mecanismos deberían estar dirigidos por personas independientes que puedan denunciar irregularidades sin subordinación a las autoridades de turno. AD