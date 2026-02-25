Analista considera que no se debe eliminar la Secretaría de Planificación

Tegucigalpa – El analista Luis León consideró que el gobierno de Nasry Asfura no debió de eliminar la Secretaría de Planificación Estratégica, sino que replantear su rol de diseñar las acciones del Estado.

“La única secretaría con la que no estoy de acuerdo es Planificación, un gobierno debe planificar acciones, resultados, metas, trabajo y todo lo necesario para funcionar”, dijo a periodistas.

El martes, en una reunión, el Consejo de Ministros decidió suprimir algunos entes del Estado como la Secretaría de Planificación; la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas); la Secretaría de Presidencia para reducir la carga laboral.

(LEER): En Consejo de Ministros anuncian supresión de Secretaría de Planificación, Presidencia y SEDECOAS

León señaló que si se elimina la Secretaría de Planificación ¿Quién va a dirigir el diseño estratégico de las acciones del Estado?

Admitió que el pasado gobierno mal utilizó la Secretaría de Planificación porque se le dio presupuesto para hacer campañas que no realizaron.

Recalcó que tuvo que replantearse el rol de la Secretaría de Planificación ya que el gobierno necesita un plan de planificación.

Recordó que en la década de los 90’s estaba la Secretará de Planificación, pero que fue cerrada, y que a partir de ese momento, el país perdió su ruta.

León aceptó que hay secretarías de Estado y direcciones que deben suprimirse porque solo engrosan capital humano, pero que no genera resultados específicos.

Estimó que si hay 113 instituciones del Estado, la carga laboral anda alrededor 280 mil empleados públicos a nivel nacional.

El Estado tiene que socarse la faja para pagar la deuda, salir de crisis, reducir el costo y es prudente, expresó. AG