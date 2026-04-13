Analista considera que Libre está vulnerable tras perder MP y presidencia de la CSJ

Tegucigalpa – El analista Luis León señaló que el Partido Libertad y Refundación (Libre), está debilitado tras la destitución de Johel Zelaya como Fiscal General y la renuncia de Rebeca Ráquel Obando como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“El Partido Libertad y Refundación está debilitado en este momento, 19 % de la carga electoral, perdieron al Fiscal General que era la herramienta de presión con la que se podía negociar con políticos corruptos o vinculados al crimen organizado”, dijo a periodistas

Indicó que Libre perdió su capacidad de presión a través del Ministerio Público y fue rematado con la presidencia de la CSJ, señalando que ya no le funcionarán las protestas en las calles para ganar popularidad.

León añadió que Libre está vulnerable con estos hechos y debe retomar su construcción mediante diálogos, replanteamiento, rediseñarse, reconstrucción y encontrar otros caminos para llegar a consensos.

Sobre los juicios políticos a los funcionarios electorales suspendidos, manifestó que ya hay una sentencia emitida de destituirlos antes de iniciar el proceso.

Consideró que por democracia, los sustitutos de estos funcionarios deberían ser miembros de Libre para que haya peso y contrapeso.

No obstante, señaló que la mejor opción sería nombrar personas que no representan partidos políticos debido a la experiencia vivida en el último proceso electoral. AG