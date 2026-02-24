Analista Carlos Cálix exige auditoría financiera pública y que “no tapen a nadie”

Tegucigalpa – El doctor en ciencias administrativas Carlos Cálix, exigió este lunes al gobierno de Nasry Asfura publicar de inmediato una auditoría financiera completa sobre los fondos públicos recibidos, en medio de innumerables denuncias por presunto despilfarro durante la administración de Xiomara Castro y su partido Libre.



En un mensaje hecho público en redes sociales, Cálix cuestionó la opacidad oficial y criticó que, a esta altura del período presidencial, la ciudadanía aún dependa de los medios para enterarse de información clave.

“Gobierno debe hacer pública una #auditoriafinanciera sobre lo que recibió. Es increíble que a esta altura nos sigamos enterando gracias a los medios. NO TAPEN NADA! NI A”, escribió el experto, usando el hashtag #auditoriafinanciera para amplificar su llamado.



El pronunciamiento de Cálix se produce tras múltiples señalamientos sobre el manejo de recursos estatales bajo la gestión de Libre, partido que en el poder desde 2022 es señalado de múltiples actos de corrupción y manejo opaco de los recursos públicos además de nepotismos en su más alta expresión.

El también investigador social, reconocido por sus análisis económicos independientes, subrayó la necesidad de transparencia total para evitar sospechas de encubrimiento.



Hasta el momento, el Ejecutivo no ha respondido públicamente a esta exigencia y muchas denuncias se conocen a retazos.

La demanda resuena en un contexto de creciente escrutinio ciudadano sobre la ejecución presupuestaria en Honduras. (PD)