Analista califica la caminata de las iglesias como generadora de ilusión para una posible unidad opositora

Tegucigalpa – La Caminata por la Paz y la Democracia realizada este sábado 16 de agosto fue calificada por el analista Carlos Cálix como generadora de ilusión para una posible unidad opositora, algo que enfatiza era, hasta antes la misma, una opción poco probable.

Para Cálix, “puede ser un punto de inflexión si lo saben manejar estratégicamente mediante una medición del sentimiento basado en la esperanza y la estabilidad”, expresó este domingo mediante su cuenta en la red social X.

Los hondureños están convocados el 30 de noviembre a elecciones, pero el proceso democrático se ha visto empañado por retrasos en el cronograma electoral que lleva a la ejecución de los comicios.

La situación llevó a las iglesias a manifestarse clamando por la paz y la democracia del país. Y la respuesta de los hondureños superó las expectativas de los organizadores: la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal, que pidieron asistir a la jornada con la única bandera de la unidad, la de Honduras. VC