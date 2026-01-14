Analista califica de deficiente trabajo del CNE, TJE, FFAA, CN y MP en el proceso electoral

Tegucigalpa – El analista Josué Murillo calificó como deficiente el trabajo desempeñado al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Consejo Nacional Electoral (CNE), Fuerzas Armadas, Congreso Nacional y el Ministerio Público en el proceso de los comicios generales.

“Todos han formado parte de la crisis en uno u otro punto”, dijo el abogado.

Murillo atribuyó esta deficiencia a la selección de altos funcionarios basados en criterios partidarios e intereses personales que ocasionan “pequeños campos de batalla” en instituciones relacionadas el proceso electoral y de seguridad jurídica.

Añadió que estas instituciones han sido parte del conflicto en el proceso electoral y poselectoral.

En el caso de TJE, el analista criticó que se ha dedicado en hacer trabajos políticos y no jurídicos, ya que su misión es dilucidar las impugnaciones y los temas de fondo que no fueron resueltos en tiempo y forma en el CNE.

“Lo que vemos en el Tribunal de Justicia Electoral es el reflejo de lo que venimos arrastrando en el Consejo Nacional Electoral, una persona atrincherada en el rincón nacionalista, otro en el liberal y el último en Libre”, aseveró.

Acusó a estos tres partidos políticos de ser mezquinos, apátridas, crueles, indolentes y que no le importa llevarse de encuentro a los hondureños que cumplió con su deber el 30 de noviembre. AG