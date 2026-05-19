Analista califica de contraproducentes medidas económicas del gobierno

Tegucigalpa- El economista Claudio Salgado cuestionó las medidas adoptadas por el gobierno frente al aumento en los precios de los combustibles y advirtió que podrían provocar una mayor presión inflacionaria en el país.

“Este gobierno no ha tomado las medidas adecuadas”, afirmó Salgado, al considerar que el Ejecutivo debería eliminar temporalmente impuestos a los combustibles para aliviar el impacto económico sobre la población.

“Todos estos elementos lo que van a hacer es elevar la inflación más”, expresó.

A esto agregó que las medidas de eliminación de subsidios “son contraproducentes”, porque el resultado final será que trasladen todos los costos a la ciudadanía.

Según el analista, el Estado mantiene ingresos constantes por cada galón de combustible vendido, por lo que señaló que “deberían sacrificar para beneficiar a la población”.

Salgado advirtió que, de mantenerse la tendencia actual, la inflación podría cerrar el año por encima de los dos dígitos debido al aumento simultáneo en combustibles y energía eléctrica, lo que catalogó como una cifra histórica. AD