Analista apunta que ahora diputados deben entender necesidad de reformas como la segunda vuelta

Tegucigalpa – El analista político Josué Murillo destacó la importancia de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúe con la divulgación ininterrumpida de los resultados del proceso electoral, a fin de garantizar la transparencia y brindar certeza a la ciudadanía y la necesidad de impulsar reformas en un nuevo Congreso.

Murillo señaló que el trabajo del ente electoral debe realizarse con rigurosidad técnica y diligencia, especialmente tomando en cuenta que, pese a la incertidumbre, el pueblo hondureño cumplió con su deber ciudadano acudiendo a las urnas de manera pacífica.

“Ahora es tiempo de que el CNE honre esa actitud cívica y democrática de la población a través de un trabajo diligente. Eso fortalece la democracia y evita que la dilación en los resultados genere conflictos sociales innecesarios, porque el proceso se llevó a cabo en paz y armonía”, expresó.

El analista subrayó que la divulgación constante de datos no solo aporta transparencia, sino que previene escenarios de desinformación o tensión en un momento en el que el país enfrenta un empate técnico entre el Partido Nacional y el Partido Liberal.

Reformas electorales

Más allá de los resultados, Murillo consideró fundamental que el Congreso Nacional aproveche esta experiencia democrática para retomar las recomendaciones de organismos internacionales y avanzar en las reformas electorales pendientes.

Entre estas, resaltó la necesidad de implementar la segunda vuelta electoral, un mecanismo que —según dijo— cobra aún más relevancia ante la estrecha diferencia que vive actualmente el país con los candidatos presidenciales Salvador Nasralla y Nasry Asfura.

“Ante un empate técnico como el que estamos viviendo y que impacta la realidad nacional, sería importante contar con este mecanismo”, recalcó.

Murillo concluyó que una reforma de este tipo permitiría fortalecer la legitimidad de los futuros gobiernos y evitaría que escenarios de incertidumbre afecten la estabilidad social y política del país. LB