Analista advierte posibles racionamientos eléctricos en los meses más calientes

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y experto en materia energética, Dante Mossi, advirtió que el racionamiento eléctrico en Honduras se intensificará conforme se acerquen los meses más calurosos, especialmente marzo y abril.

“El problema no es menor; sin energía eléctrica confiable no hay desarrollo”, señaló el analista, quien atribuye la situación a la persistente ineficiencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Según el experto, los constantes anuncios de la ENEE sobre cuadrillas que realizan mantenimientos prolongados, a veces hasta 10 horas y otras de 4 a 5 horas, reflejan los problemas estructurales que persisten en la estatal eléctrica. Entre ellos se destacan las pérdidas de energía, el déficit fiscal y la deuda con generadores privados.

“Esto se llama racionamiento, y se agravará en la medida nos acerquemos a los meses más calientes en marzo y abril”, apuntó reaccionando a anuncios de la ENEE, sobre largos mantenimientos.

Los especialistas enfatizan que para eficientar las finanzas del Estado y garantizar un suministro confiable, es vital llevar a cabo un saneamiento integral de la ENEE. Mientras esto no suceda, la estatal seguirá siendo una cuenta que drena fondos públicos de manera constante, remarcan.

El llamado de los expertos es claro: sin reformas profundas, los apagones y racionamientos prolongados podrían convertirse en un obstáculo mayor para la economía y el desarrollo del país durante los próximos meses. LB