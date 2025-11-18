Analista advierte de “una cultura del miedo” con nueva prórroga a estado de excepción

Tegucigalpa – El analista Kenneth Madrid alertó hoy de una “cultura del miedo” fomentada desde el oficialismo con una nueva prórroga al estado de excepción.

“Con el estado de excepción vigente, las personas podrían ser detenidas durante las elecciones”, advirtió.

Recordó que durante la vigencia de esta medida las garantías ciudadanas quedan suspendidas.

Cabe señalar que el Gobierno ha prorrogado por vigésima quinta vez el estado de excepción parcial, vigente desde diciembre de 2022, extendiéndolo hasta el 26 de diciembre.

Esta medida, inicialmente justificada para combatir la extorsión y el crimen organizado, suspende derechos constitucionales fundamentales en la mitad del territorio nacional y genera alertas sobre su impacto en el proceso electoral.

El estado de excepción, decretado el 6 de diciembre de 2022 bajo el artículo 187 de la Constitución, permite detenciones sin orden judicial, limita la libertad de circulación, reunión y asociación, e invade el domicilio sin mandato previo.

Al respecto, el analista dijo que el próximo 30 de noviembre puede haber obstaculización de calles para que puedan ejercer el sufragio.

Esta es la primera vez que Honduras afronta unas elecciones generales bajo un estado de excepción. (RO)