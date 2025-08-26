Analista advierte de alto nivel de desarraigo hacia el patriotismo y la democracia a causa de los políticos

Tegucigalpa – El analista German Leitzelar advirtió hoy de un alto nivel, de parte de la ciudadanía, de desarraigo al patriotismo y la democracia, a causa de la clase política.

En ese sentido calificó de “altamente preocupante” este nivel de desconfianza de la población en sus políticos.

Señaló que los reiterados incumplimientos de los gobiernos, sin importar el partido, han generado una creciente decepción que pone en riesgo la participación electoral y la calidad de quienes llegan a ocupar cargos públicos.

Razonó que el alto nivel de desconfianza en la población puede llegar a afectar el proceso electoral y la democracia.

Ese nivel de desconfianza puede provocar que algunas buenas personas no lleguen a ocupar cargos de elección popular.

Son principalmente los jóvenes quienes representan el alto nivel de disconformidad en el país, dijo.

Lo anterior resulta más grave ya que se trata de personas que fueron decepcionadas a una temprana edad y luego ya no confían en los procesos electorales. (RO)