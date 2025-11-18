Análisis crítico de la fragilidad democrática

Roldán Duarte Maradiaga

Tegucigalpa. – El análisis crítico es crucial porque permite discernir información valiosa de la superficial o falsa, fomenta la independencia de pensamiento y la toma de decisiones informadas al evaluar argumentos y detectar sesgos. En resumen, es una habilidad esencial para comprender el mundo en profundidad.

Actualmente la inteligencia artificial nos puede auxiliar ha realizar actividades de análisis crítico, como ejemplifica el texto incluido en seguida que ha sido preparado por ChatGPT.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en Cómo mueren las democracias (2018), ofrecen una advertencia lúcida y bien documentada: en las democracias contemporáneas el peligro no viene tanto de golpes abiertos por parte de militares, sino de la erosión gradual que provocan líderes electos y prácticas políticas que desvirtúan las reglas del juego. Su tesis central es doble: por un lado, las normas informales —especialmente la tolerancia mutua hacia adversarios políticos y la forbearance o moderación institucional— son pilares invisibles de la estabilidad democrática; por otro, los partidos y las élites actúan (o deben actuar) como “guardianes” que impiden el ascenso de figuras claramente antidemocráticas. A partir de comparaciones históricas (Venezuela, Rusia, Turquía, Hungría, Polonia) y de la experiencia estadounidense reciente, los autores reconstruyen cómo se producen las transiciones hacia regímenes autoritarios mediante tácticas legales, asaltos a la confianza pública y la cooptación de instituciones.

Esa atención a las normas no escritas es uno de los aportes más valiosos del libro: obliga a mirar la política más allá de la letra de la ley y a entender que comportamientos repetidos —retener respeto por la oposición, no abusar de prerrogativas institucionales— sostienen la democracia cuando las reglas formales fallan o son ambiguas. Sin embargo, ese mismo énfasis genera un problema metodológico y práctico: la traducción de normas morales o culturales en variables operativas es difícil. ¿Cómo medir de forma fiable el grado de “forbearance” en distintos sistemas? ¿Con qué indicadores se distingue una declinación pasajera de un quiebre duradero? La imprecisión conceptual dificulta tanto la verificación empírica como la formulación de políticas concretas responsables de recuperar normas perdidas. Cuando una institución muestra signos de debilidad, no siempre es claro si fue la pérdida de normas la causa primera o el resultado de presiones estructurales previas.

Relacionado con lo anterior, el libro subestima en ocasiones el papel de factores estructurales de larga duración: desigualdad económica, movilidad social limitada, precariedad laboral, desplazamientos productivos y heridas culturales que producen resentimiento colectivo. Estos factores crean audiencias receptivas a narrativas populistas y reducen la eficacia de los “guardianes” partidarios: no es lo mismo frenar a un demagogo en una sociedad relativamente integrada que en una sociedad profundamente fragmentada por clase, raza o región. Asimismo, el ecosistema mediático —con las redes sociales como amplificadores de desinformación y polarización— modifica la capacidad de las élites para contener o desacreditar a outsiders antidemocráticos. La explicación centrada en normas y en el comportamiento de partidos resulta menos persuasiva si no articula cómo las condiciones socioeconómicas y tecnológicas hacen más probable que esas normas se rompan.

Otro punto crítico es la selección de casos y la extrapolación teórica. Levitsky y Ziblatt construyen su argumento a partir de ejemplos potentes, algunos de los cuales se han vuelto emblemáticos (Venezuela, Rusia), pero la diversificación de causas en cada caso obliga a cautela al generalizar. En ciertos países la militarización, las crisis económicas dramáticas o la intervención extranjera jugaron papeles decisivos; en otros, las dinámicas parecen obedecer más a fallas partidarias o judiciales. La recomendación de “reforzar partidos” como panacea afronta límites en contextos donde los partidos están profundamente clientelizados, corruptos o capturados por oligarquías: fortalecer estructuras partidarias sin condicionar calidad democrática puede reproducir los mismos problemas que se pretende resolver. Por eso hace falta diferenciar entre democracias consolidadas, regímenes híbridos y sistemas en transición antes de proponer recetas uniformes.

La exigencia normativa del “gatekeeping” partidario —la idea de que los partidos deben bloquear a figuras manifiestamente antidemocráticas— entraña un dilema democrático esencial. Contener a un aspirante autoritario mediante mecanismos extrajudiciales o arreglos internos de élites puede ser eficaz a corto plazo, pero también corre el riesgo de legitimar prácticas elitistas y excluyentes que erosionan la representación. El paternalismo de decidir quién “merece” competir puede alimentar resentimientos y narrativas de victimización que favorecen justamente el ascenso de outsiders. Por tanto, cualquier estrategia de contención exige reglas claras, procedimientos jurídicos y transparencia, junto con canales de incorporación política que no reduzcan la competencia democrática a una evaluación de pureza normativa practicada por minorías reproductoras del poder.

El capítulo dedicado a Estados Unidos y al caso de Donald Trump ilustra tanto la potencia como los límites del diagnóstico. Los autores aciertan al señalar la erosión de normas que mitigaban los excesos partidarios en la política estadounidense; sin embargo, la narrativa corre el riesgo de presentar la crisis como una anomalía reciente más que como punto culminante de una historia larga marcada por exclusiones (Jim Crow, supresión del voto, desigualdades raciales y económicas). Una lectura más longitudinal revela que las instituciones estadounidenses no siempre fueron guardianes neutrales; han sido a la vez instrumentos de inclusión y exclusión. Reconocer esa genealogía fortalece el diagnóstico: ayuda a comprender por qué la erosión normativa encontró terreno fértil y por qué las soluciones requieren reformas estructurales, no solo apelaciones a la prudencia de las élites.

Finalmente, las propuestas políticas del libro —reconstruir partidos, restaurar normas de tolerancia y moderación, reforzar la vigilancia cívica— son valiosas pero menudo tocan un registro demasiado general. Para que esas recomendaciones sean operativas es necesario traducirlas en reformas concretas: regulación transparente y efectiva del financiamiento de campañas, mecanismos judiciales que sancionen el abuso constitucional sin politizar la justicia, diseños institucionales que reduzcan incentivos al “constitutional hardball” y políticas redistributivas que mitiguen desigualdades estructurales. Del mismo modo, la respuesta internacional —cooperación democrática, sanciones selectivas y apoyo técnico para fortalecer instituciones independientes— merece mayor atención, porque la interdependencia global también condiciona las capacidades domésticas de resistencia democrática.

Cómo mueren las democracias es, en suma, una obra urgente y clarificadora: obliga a prestar atención a lo que no se ve —las normas, los hábitos, los acuerdos tácitos— y a las decisiones cotidianas que prolongan o destruyen sistemas políticos. Pero para transformar la advertencia en un programa de recuperación se requiere mayor precisión conceptual, integración de factores estructurales y tecnológicos, criterios democráticos claros para la contención de aspirantes autoritarios, y propuestas institucionales concretas adaptadas a contextos distintos. Solo así la reflexión sobre la fragilidad democrática puede dejar de ser una alarma moral y convertirse en una guía práctica para reconstruir instituciones y culturas políticas capaces de resistir la próxima prueba.

En resumen, la inteligencia artificial es una poderosa herramienta para realizar análisis críticos de temas complejos, debido a que su ayuda muestra las debilidades de los estudios elaborados por escritores de países desarrollados.