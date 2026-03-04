Anabel Gallardo reelecta como presidenta del Cohep

Tegucigalpa – Este miércoles, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en Asamblea General Ordinaria decidió reelegir a Anabel Gallardo como presidenta para el período 2026-2028.

Mientras que Daniel Fortín de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), quedó como secretario, José Sabillón como prosecretario, Basilio Fusich como director I, Rodolfo Castillo como director III, Raúl Antonio Cárcamo como director III, Mario Manuel Agüero como director V, Daysi Cristina Pastor como directora I suplente, Ernesto Lázaro como director III suplente, José Manuel Arriaga Yacamán director V suplente.

La junta de vigilancia quedó integrada por: Aixa Gómez, Tethey Martínez, Manuel Hernández y Miguel Roberto Murray.

Solo se presentó una planilla para la junta directiva del Cohep para los próximos dos años.

Gallardo manifestó que vuelve a asumir este nuevo período agradeciendo la confianza para reelegirla como presidente y prometió que tendrá compromiso con el sector empresarial.

Consideró su reelección como un respaldo al trabajo colectivo que se ha estado construyendo como institución y con la convicción que el sector privado es un pilar fundamental para el desarrollo económico, social y democrático.

Indicó que el 2026 es un año que presenta una nueva etapa para Honduras con la apertura de un ciclo político que debe ser oportunidad para reconstruir confianzas, fortalecer la institucionalidad y avanzar hacia un entorno más favorable para la inversión, empleo y crecimiento.

Gallardo reiteró la disposición del Cohep del diálogo y trabajo conjunto con la administración de Nasry Asfura.

Sostuvo que el objetivo sigue siendo en impulsar un mejor clima de negocio, fortalecer la seguridad jurídica, promover la facilitación del comercio, modernización logística, atracción de inversiones y generación de empleo formal y digno.

Remarcó que no hay desarrollo económico sin democracia y crecimiento sostenible sin reglas claras y confianza institucional. AG