Ana Paola Hall llama a reconstruir el tejido social y detener actos de división y conflictos

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall hizo una reflexión este 1 de enero en el inicio de 2026 y llamó a reconstruir el tejido social y detener los actos de división y conflictos en Honduras.

– Hall ha sido blanco de una campaña de intimidación, amenazas y desprestigio por su papel en pro de la democracia al frente del CNE.

Parafraseando a Primo Levi -escritor italiano, sobreviviente del Holocausto- la consejera del órgano electoral citó que los políticos comienzan dividiendo a la gente bajo la premisa «nosotros» y «ellos».

«No empezó con las cámaras de gas. No empezó con los hornos crematorios. No empezó con los campos de concentración y exterminio. (…) Comenzó con políticos dividiendo a la gente entre «nosotros» y «ellos». Empezó con discursos de odio e intolerancia, en las plazas y a través de los medios de comunicación. (…), expuso Hall.

Luego remató refiriendo: «Comenzó cuando la gente dejó de preocuparse por eso, cuando la gente se volvió insensible, obediente y ciega, con la creencia de que todo esto era normal». JS