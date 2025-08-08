Ana Paola Hall llama a defender la democracia con votación masiva y sin narrativas de fraude

Tegucigalpa– La consejera delConsejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, hizo un llamado urgente a detener los ataques contra las autoridades electorales, señalando que estos constituyen agresiones directas al proceso democrático.

-“Hagamos que gane la democracia. El país está demasiado complicado para que sigamos en este círculo vicioso” enfatizó la consejera.

“Quisiera pedir apoyo para que se detengan los ataques a las autoridades electorales, porque realmente son ataques al proceso. Que se detengan las narrativas de fraude porque solo le van a hacer daño a este país. Llamemos todos a una votación masiva para que ese día los resultados sean tan claros que nadie deba ponerlos en duda”, manifestó.

La consejera enfatizó que el objetivo debe ser reducir al mínimo cualquier espacio para cuestionamientos, fortaleciendo así la confianza ciudadana.

Habrá elecciones y vamos a luchar para que sean limpias y transparentes”, aseguró. En una entrevista con el periodista Fernando del Rincón para CNN.

Durante la entrevista, Hall reiteró haber sido víctima de amenazas de muerte, tanto contra ella como contra su hija, a través de redes sociales y páginas oficiales de algunos sectores. “Nos decían que íbamos a amanecer muertas, describiendo cómo nos iban a matar. El último mensaje llegó hace pocos días, donde se detalla cómo van a asesinarme y se lo dicen a mi hija, diciéndole que no va a poder reconocerme por cómo van a dejar mi cuerpo”, reveló.

Hall indicó que todas las amenazas han sido denunciadas ante las autoridades nacionales y que también acudirá a instancias internacionales para garantizar su seguridad y la de su familia. “Seguiré todas las vías posibles para proteger la vida de mi hija y la mía”, afirmó.LB