Ana Paola Hall exige castigo para quienes desde el poder atentaron contra la democracia

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, recordó públicamente el intento coordinado de acoso y sabotaje contra el proceso electoral de Honduras, que incluyó amenazas directas contra ella, su colega Cossette López y sus familias. No se puede pasar la página, dice la consejera.

Más temprano su colega, la consejera Cossette López, también se refirió al tema y pidió juicio político para los actores del plan y las acciones para desestabilizar el sistema democrático del país y específicamente las elecciones generales del 30 de noviembre anterior.

Fuimos acosadas. Nosotras, las dos Consejeras del CNE, y también nuestras hijas. Se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras.

En un mensaje publicado en su cuenta de X , Hall describió estos hechos como un “intento deliberado de quebrantar el orden democrático” orquestado por el “sistema oficialista del pasado”.

Hall expresó su solidaridad con la consejera @CossetteOficial, afirmando: “Fuimos acosadas. Nosotras, las dos Consejeras del CNE, y también nuestras hijas. Se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras”.

Según su relato, el grupo oficialista actuó de forma coordinada para impedir la declaratoria oficial de las elecciones, con el objetivo de “arrebatarle al pueblo nuestra democracia”.

La autoridad electoral enfatizó que estos no fueron incidentes aislados, sino una estrategia planeada para socavar la voluntad popular.

“Como Consejeras del CNE no solamente organizamos y defendimos las Elecciones; enfrentamos bajo constantes ataques el poder del oficialismo, decidido a impedir la declaratoria de Elecciones”, escribió Hall. Detalló haber resistido “presiones, campañas de odio y violencia sin límite”.

Hall calificó los eventos como “graves y no minimizables”, advirtiendo que la democracia “no es un libro al que se le pasa la página cuando incomoda”.

Insistió en la necesidad de “precedentes claros y firmes” para evitar repeticiones, cuestionando: “¿Qué impediría que estos hechos se repitan?”.

Finalmente, se comprometió a registrar estos sucesos en la historia: “La historia debe registrar lo que aquí ocurrió. Y yo haré mi parte para que la democracia no vuelva a ser amenazada de esta manera. ¡Nunca más!”.

El mensaje, dirigido a la ciudadanía hondureña, revive tensiones del reciente proceso electoral, marcado por controversias sobre la transmisión de resultados y la declaratoria presidencial.

Hasta el momento, ni el CNE ni otras autoridades han emitido comunicados oficiales sobre investigaciones en curso respecto a estas denuncias. La publicación de Hall ha generado reacciones en redes sociales, con apoyo de sectores democráticos que fueron testigos de lo que ocurrió durante el proceso electoral. (IR)