Ana Paola Hall es de las pocas personas que gozan de mi total confianza: Salvador Nasralla

Tegucigalpa – El candidato presidencial del partido Liberal, Salvador Moncada, dijo este lunes que la actual consejera de su agrupación en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, goza de su plena confianza.

Nasralla insistió que la consejera Hall es “de las pocas personas en las que tengo plena confianza”, pero ella estaba herida y renunció, fue cuando nosotros buscamos su reemplazo, pero como no se puede confió en ella.

Hall presentó su renuncia al Congreso Nacional y la misma no fue tramitada por el presidente de dicho poder, Luis Redondo.

El presidenciale señaló que hay confianza 100 % en la capacidad profesional de ella para que aplique la ley, expresó que en el caso de las sesiones plenarias del CNE me habían indicado a mí que se podía sesionar con dos integrantes, pero ella me explicó que legalmente no correspondía y le indiqué usted es la que sabe, adelante.

Indicó que pareciera que fuera una discriminación contra la mujer, señalando que las mujeres hondureñas son capaces y hay que creer en ellas.

Nasralla compareció en el programa Frente a Frente de Televicentro que conduce Renato Álvarez.

Según nuestros cálculos, señaló el presidenciable liberal, hay unos 400 mil votantes nacionalistas que votarán por mi candidatura, no porque les gusta el partido Liberal o mi persona, sino porque saben que Nasralla es el que le puede ganar a la candidata del oficialista partido Libre, Rixi Moncada.

Indicó que también hay un 40 % de votantes indecisos y se preguntó por quien votarán esas personas, por los que robaron en el pasado o por los que están votando actualmente, no votarán por el profesional que no han probado y que en el pasado le han hecho trampas. (PD).