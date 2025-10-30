Ana Paola Hall: El primer corte de resultados de elecciones será a las 9 de la noche y el segundo a las 11 p.m.

Tegucigalpa– La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció que el primer corte de resultados preliminares de las próximas elecciones generales del 30 de noviembre se dará a conocer tres horas después del cierre de las urnas, es decir, alrededor de las 9:00 de la noche, mientras que un segundo corte será emitido a las 11:00 p.m.

-El único resultado oficial será el emitido por el Consejo Nacional Electoral, incluso en su versión preliminar, enfatizó la presidenta del CNE.

“Si bien es cierto que el resultado de las 9:00 p.m. es preliminar, es también oficial, y es el único en el que la ciudadanía debe confiar al 100 %”, puntualizó.

Durante el conversatorio Honduras Conversa 2025, organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Hall explicó que la página oficial del CNE continuará actualizándose en tiempo real, permitiendo que la ciudadanía consulte los resultados conforme se reciban las actas de las Juntas Receptoras de Votos.

Transparencia y simultaneidad de datos

Hall subrayó que los partidos políticos recibirán la información electoral simultáneamente con el CNE, lo que constituye —según explicó— una garantía de transparencia y limpieza del proceso electoral.

“El conteo es manual y el escrutinio es público. Todos tienen derecho a observar, sin interferir en las decisiones de los miembros de las juntas receptoras. Luego el secretario, acompañado del resto de la junta, se dirige al centro de transmisión donde se escanea el acta y se envía simultáneamente al CNE y a los partidos políticos”, detalló Hall.

“Todos debemos entender que los partidos políticos tienen la información al mismo tiempo que el Consejo Nacional Electoral. Eso es un blindaje a la transparencia de la elección y a la limpieza de los resultados”, recalcó.

Material electoral y transporte

La presidenta del CNE también informó que el retorno del material electoral podrá iniciar esa misma noche en algunos departamentos, cercanos como Francisco Morazán, mientras que, en otros, el traslado comenzará al día siguiente desde los centros de acopio.

“El Consejo Nacional Electoral contrata el servicio de transporte, pero este debe ser custodiado y resguardado por las Fuerzas Armadas de Honduras, tal como lo establece la Constitución. Los vehículos tendrán GPS, y el CNE podrá monitorear el transporte en tiempo real”, afirmó.

Llamado a la responsabilidad política

A 30 días de las elecciones, Ana Paola Hall hizo un llamado directo a los candidatos presidenciales y partidos políticos a actuar con responsabilidad y respeto por la paz del país.

“Yo les exhorto a que actúen con responsabilidad y amor a esta tierra. Si son candidatos o candidatas, es porque creen tener los atributos necesarios para dirigir el destino de Honduras. Ese destino requiere paz. Sean prudentes, coherentes y responsables con lo que el pueblo espera de ustedes”, puntualizó. LB