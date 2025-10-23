Ana Paola Hall al TJE: “Es urgente la resolución definitiva que garantice impresión de papeletas sin retrasos”

Tegucigalpa- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, alertó este jueves que la decisión del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de suspender la impresión de papeletas en los departamentos de Olancho y Valle podría afectar gravemente el derecho al sufragio de miles de hondureños habilitados para votar.

-Presidenta del CNE advierte que suspensión de impresión de papeletas pone en riesgo el derecho al voto en Olancho y Valle.

A través de su cuenta en la red social X, Hall expresó: “Sobre el caso de la medida cautelar del TJE suspendiendo la impresión de papeletas en dos departamentos, a horas que las imprentas técnicamente no tengan posibilidad de entregarlas a tiempo, implica correr el riesgo de impedir el derecho ciudadano al sufragio”.

La titular del CNE subrayó la urgencia de una resolución definitiva que permita garantizar el desarrollo normal del proceso electoral.

“Debe garantizarse el derecho a elegir de miles de hondureños habilitados para votar en Olancho y Valle. ¡Es urgente la resolución definitiva que garantice la impresión de papeletas sin retrasos!”, añadió.

El proceso electoral enfrenta actualmente un nuevo impasse institucional, debido a que el TJE se mantiene paralizado ante la ausencia del magistrado Mario Morazán, quien no se ha presentado a las reuniones del pleno, lo que ha dejado varios temas en suspenso, incluyendo el caso del diputado Jorge Cálix.

Sin la presencia de Morazán, el tribunal no puede alcanzar el quórum necesario para sesionar, lo que ha retrasado decisiones clave para garantizar la continuidad del cronograma electoral.

Desde el CNE, Hall insistió en que las instituciones del sistema electoral deben actuar con responsabilidad y celeridad, priorizando los derechos democráticos de la ciudadanía. LB