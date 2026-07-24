Ana María Calderón: Honduras enfrenta un deterioro en la lucha contra la corrupción tras salida de la MACCIH

Tegucigalpa-La exvocera de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón, advirtió que Honduras atraviesa un escenario de preocupación en materia de transparencia e institucionalidad, al señalar un retroceso en los esfuerzos de combate a la corrupción seis años después del cierre de la misión internacional.

-“La lucha contra la corrupción requiere instituciones fuertes, transparencia y decisiones firmes que permitan garantizar una verdadera integridad pública”, anotó Calderón.

Calderón recordó que antes de la instalación de la MACCIH la situación ya era crítica. Citó estudios previos que revelaban que entre 2008 y 2015 el Ministerio Público únicamente había logrado nueve sentencias condenatorias por delitos de corrupción, una situación que, a su juicio, refleja que los avances continúan siendo limitados.

La exfuncionaria destacó que Honduras fue uno de los pocos países que logró la instalación de una misión internacional de apoyo contra la corrupción, la cual inició operaciones en 2016 y promovió la creación de un sistema especializado para investigar y judicializar casos de alto impacto.

Durante su funcionamiento, entre 2016 y 2020, la MACCIH acompañó procesos emblemáticos como Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pandora, Corrupción sobre Ruedas, Narco Política, Arca Abierta, Fraude sobre el Gualcarque, entre otros casos relacionados con corrupción de altos funcionarios.

Sin embargo, Calderón, en entrevista a HRN, señaló que, tras la salida de la misión, el país ha experimentado un debilitamiento de las estructuras de lucha anticorrupción. Indicó que el más reciente informe de Transparencia Internacional refleja un retroceso para Honduras, al ubicar al país en el puesto 157 de 182 naciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, con una puntuación de 22 puntos.

A renglón seguido afirmó que estos resultados evidencian un deterioro en la integridad de la función pública y coinciden con las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que identificó la corrupción, la violencia y la impunidad como problemas estructurales que afectan la confianza ciudadana en las instituciones.

Calderón sostuvo que uno de los principales aportes de la MACCIH fue visibilizar la corrupción, identificar responsables y revelar modalidades utilizadas para cometer estos delitos, además de fortalecer las capacidades del Ministerio Público.

No obstante, lamentó que el cierre de la misión ocurriera antes de completar todos los procesos de fortalecimiento institucional y de apoyo a la sociedad civil que estaban contemplados.

La exvocera también expresó preocupación por el futuro de las unidades creadas tras la salida de la MACCIH, al señalar que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) ha perdido capacidades y enfrenta cambios que podrían debilitar su trabajo investigativo.

A criterio de Calderón, la falta de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) demuestra que no ha existido la voluntad política necesaria para generar las condiciones que permitan una misión internacional con capacidad de acompañamiento.

Finalmente, llamó a fortalecer el Poder Judicial y el Ministerio Público, establecer reglas claras sobre conflictos de interés, combatir el nepotismo y mejorar los mecanismos de supervisión de los servicios públicos para recuperar la confianza ciudadana.LB