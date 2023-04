Ana Isabelle lanza un tema que le ayuda a «creer más fuerte en el amor»

San Juan.- La cantante y actriz puertorriqueña Ana Isabelle lanzó este martes el sencillo «Hey», un tema sobre el desamor, que forma parte de su próximo álbum, y que le ayudó a liberar y sanar, y a «creer más fuerte en el amor», según dijo a EFE.

«Hey» es «una canción donde yo liberé, donde brindé por ese amor que no se dio, ese amor, que por razones de la vida, por errores humanos se escapó y que dolió, dolió mucho y lo sufrí y me sacó la llaga», aseguró la artista de 37 años en una entrevista con EFE.

Dijo además, que ese desamor «me sacó el grito y me sacó el lamento, pero así mismo lo sané y hoy me hace más fuerte y me hace creer más fuerte en el amor».

«Para mí es mi tema favorito para arrancar esta nueva etapa», afirmó Ana Isabelle, quien regresa a su carrera musical después de haber estado centrada como actriz en varios proyectos, entre ellos, la versión cinematográfica de Steven Spielberg de «West Side Story» (2021).

Ana Isabelle interpretó el papel de Rosalía en «West Side Story» (2021) y lideró 80 funciones en el Guthrie Theater en Minneapolis, Minnesota (2018) con el personaje de «Anita», alzándose con un galardón como Mejor Actriz.

Ana Isabel Acevedo Avilés, nombre de pila de la artista, tuvo la oportunidad de consolidarse como cantante después como una gran estrella al ganar en 2009 la competencia de talento «Viva el sueño», de donde salió su producción, «Mi sueño».

También, el tenor español Plácido Domingo le invitó a cantar con él en un espectáculo en abril de ese año en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan.

En aquella ocasión, Ana Isabelle interpretó dos canciones junto a Domingo, un par de temas con la soprano Ana María Martínez y tres solos acompañada por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Anteriormente Ana Isabelle también había acompañado a los veteranos cantantes puertorriqueños José Feliciano y Gilberto Santa Rosa.

Ahora, la artista regresa al ruedo musical con «Hey», tema del cual sostuvo que espera que este nuevo proyecto «tenga impacto masivo de todos esos mercados y los amarre», tal y como lo logró al principio de su carrera.

La artista, igualmente, informó que formará parte del elenco de una nueva serie española, de la que no puede ofrecer detalles, ya que se grabará en los próximos meses entre Madrid y Marbella, y que es uno de sus «más grandes sueños». EFE

