Ana García pública primera fotografía de JOH tras recuperar su libertad por indulto de Donald Trump

Tegucigalpa – La primera dama, Ana García de Hernández, publicó la primera fotografía del expresidente Juan Orlando Hernández tras recuperar su libertad el 1 de diciembre de 2025, luego del indulto presidencial otorgado por el mandatario estadounidense Donald Trump.

En el mensaje que acompañó la imagen, García de Hernández expresó la alegría de la familia al poder verlo y escucharlo nuevamente, después de cuatro años de permanecer en prisión en Estados Unidos.

“No hay palabras para describir lo felices y agradecidas que estamos de verte y escucharte. Muy pronto el mundo también podrá hacerlo. ¡Gracias a Dios! Esperamos poder darte un abrazo en persona muy pronto. Te amamos, pa”, escribió.

En la fotografía, el exmandatario aparece conversando por videollamada con sus hijas, en lo que se presume fue su primera comunicación familiar tras recibir el indulto.

En la gráfica el exmandatario luce una camisa estilo polo color negro de espalda, en la que se puede apreciar su perfil con barba blanca poblada y de frente la pantalla con el rostro alegre de sus dos hijas.

¡Gracias a Dios! Esperamos poder darte un abrazo en persona muy pronto. Te amamos, pa. ❤️#DAMQSI #JuanOrlandoHernandez #Honduras pic.twitter.com/uKRo7pVeAB — Ana García de Hernández (@anagarciacarias) December 3, 2025

Hernández, quien había sido condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y tráfico de armas en una corte de Nueva York, recuperó su libertad luego que el presidente Donald Trump anunciara públicamente su intención de perdonarlo.

“Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, escribió Trump el viernes anterior en su red social, Truth Social, adelantando lo que se concretaría pocos días después.

La liberación del exgobernante hondureño, uno de los casos más mediáticos de los últimos años, ha generado reacciones diversas tanto en Honduras como en la comunidad internacional, mientras su familia celebra el reencuentro tras su salida de prisión. LB