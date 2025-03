Ana García ofrece programas de vida mejor fortalecidos y georeferenciar la producción nacional

Tegucigalpa – La precandidata presidencial de la corriente Avanza en el Partido Nacional, Ana García propone fortalecimiento de los programas Vida Mejor para optimizar la calidad de vida de los hondureños, así como georeferenciar la producción nacional para obtener un mejor provecho del campo convirtiendo autosostenible a la nación.

– Confesó que antes de ser presidenta de Honduras, espera que su esposo –el expresidente Juan Orlando Hernández- recupere su libertad en Estados Unidos.

En una entrevista ofrecida en su residencia en la capital hondureña, expresó que esta campaña electoral ha sido muy diferente comparada a otras en las que acompañó a su esposo. Tuve menos de un año para estructurar el movimiento y logré presentar planillas en el 100 % de los cargos a elección popular, expresó.

“Somos un movimiento fuerte, no somos relleno. La gente nos ve y se les viene a la memoria lo que se hizo en el gobierno pasado. Me dicen: ‘Abogada Ana, estábamos mejor antes, había más orden porque había dirección’. De todos los sectores coinciden con la crítica situación de la nación, por eso es importante rescatar a Honduras del desastre de gobierno de Libre”, declaró en la entrevista con Proceso Digital.

Aseguró que su campaña ha sido modesta, utilizando el respaldo que tiene en redes sociales. Adicionó que sus desplazamientos por el país han sido vía terrestre, únicamente no logró llegar a Gracias a Dios, pero prometió hacerlo para las elecciones generales. Ha recibido apoyo de líderes departamentales y municipales, quienes han asumido algunos costos de la campaña, dijo.

García, de profesión abogada, confesó que muchos líderes que acompañaron a su esposo en las campañas pasadas, no le brindaron respaldo a su precandidatura porque habían asumido compromiso con Nasry Asfura. “Mi apuesta es la renovación del partido, hemos consolidado un nuevo liderazgo, que ha sido bien recibido por el pueblo nacionalista, aunque todo esto bajo un mensaje de respeto y unidad porque será importante seguir unidos después de las elecciones”, manifestó.

Ejes de campaña

Esbozó que entre sus ofertas de campaña volverá a los programas de Vida Mejor con bonos para las familias más necesitadas, construcción de viviendas, becas 2030 para jóvenes, atención primaria en salud, entre otros.

Asimismo, propone el programa ‘Trabaja y vuelve a casa’ dirigido a los compatriotas migrantes para que miren en Honduras un lugar de oportunidades, pero habrá otro apartado de plazas laborales en otros países que permita agenciarse dinero con la intención de regresar a invertir esos recursos en suelo nacional.

García de Hernández propone apoyo al sector productivo como eje fundamental para potenciar las capacidades del campo. Vamos a posesionar de nuevo a Honduras ante la inversión extranjera para convertirnos en un destino del capital foráneo, dijo.

“Le vamos a apostar mucho al sector social de la economía. Habrá respaldo a los pequeños emprendedores con cajas rurales, asociación de productores y cooperativas. Queremos inducir la formalización sin muchos trámites administrativos y vamos a georeferenciar la producción”, explicó.

Sobre las relaciones con China, refirió que hará una revisión transparente de todos los acuerdos firmados por el actual gobierno con el país asiático. También, prometió volver a tener acceso al mercado de Taiwán haciendo un análisis del entramado jurídico vigente.

En tanto, apunta que en su gestión habrá una Ley de Extradición para que se respeten los derechos de los ciudadanos sin que se pueda usar como arma política.

Mientras, sobre el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo, citó que respetará la legislación vigente y los principios del Partido Nacional.

En el campo del servicio exterior, apuntó que en la gestión de su esposo se mejoró este apartado, pero ha existido un retroceso bajo el gobierno de Libre.

“Le apostamos al gobierno digital en todas las instituciones del Estado”, pronunció.

Puntualizó que sus primeras órdenes ejecutivas irán encaminadas en el campo de la seguridad ciudadana y decisiones fuertes para que haya un impulso en la economía.

“Soy una mujer que tengo un compromiso con mi país, amo a esta nación y a pesar de todas las circunstancias difíciles que me ha tocado pasar he dado la cara en los momentos más difíciles. Les pido que me den la oportunidad de gobernar a Honduras. Tengo la experiencia, no voy a llegar a improvisar, conozco lo que hay qué hacer y lo haré con determinación y valentía desde el primer día de nuestra gestión”, finalizó. JS