Ana García de Hernández vota con anuncio que su esposo “pronto volverá”

Tegucigalpa – Ana García de Hernández, ejerció hoy su voto en Gracias, Lempira, con el anuncio que su esposo Juan Orlando Hernández “pronto volverá”.

Afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya otorgó un perdón total a su esposo.

Dijo que el regreso de su esposo es cuestión de hora o un par de días.

Sin embargo, ante la pregunta de si volverá a Honduras, dijo que son temas que tienen que hablar como familia.

No obstante, defendió que su esposo está habilitado para regresar a Honduras.

Antes los posibles requerimientos que podría librar el Ministerio Público, se limitó a decir que está habilitado.

Insistió que su esposo pronto volverá y para la familia eso es lo más importante.

Juan Orlando Hernández cumple una condena en Estados Unidos de 45 años tras ser encontrado culpable por tres delitos de narcotráfico.

No obstante, el presidente Donald Trump, como parte de su apoyo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, anunció un indulto para Hernández.

Lo anterior le permitiría al expresidente de Honduras recobrar la libertad. PD