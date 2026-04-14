Ana Cardona revela que Rebeca Ráquel Obando nombró parientes en Juzgado de lo Civil

Tegucigalpa – La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah), Ana Cardona, reveló este martes que la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, nombró a cuatro parientes en los Juzgados de lo Civil.

“Fueron nombradas tres o cuatro en el Juzgado de lo Civil, hay una que era jueza de Paz y es su sobrina política fue ascendida a jueza de Letras”, dijo al noticiero Hoy Mismo.

Cardona aplaudió la decisión del pleno de magistrados de la CSJ de anular los nombramientos realizados por la expresidenta en febrero.

(LEER): CSJ anula 180 nombramientos hechos en febrero por la expresidenta Rebeca Ráquel Obando

Anheló que se realice el concurso de plazas y se tome en cuenta la meritocracia de los jueves que desean participar en igualdad de condiciones.

Reiteró su denuncia de que se hicieron varios nombramientos “a última hora” en todas las plazas vacantes del Poder Judicial.

Señaló que uno de los nombramientos que más cuestionó fue el de la subinspectora general de tribunales porque no había hecho carrera judicial, sino que laboraba en el área administrativa.

“Hubo nombramientos que dejaba fuera a las personas de una posibilidad de obtener un cargo porque no se respetó la antigüedad de las personas ni la meritocracia”, lamentó.

Cardona sostuvo que hubo nombramientos por ser familiares o tener amistad con Rebeca Ráquel Obando, y varios traslados inconsultos de jueces.

Contó que en su caso ella fue degradada de un cargo y fue trasladada al Juzgado de lo Civil. AG