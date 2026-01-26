Ana Cardona reitera denuncia de nombramientos de dedo en el Poder Judicial

Tegucigalpa – La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asomaj), Ana Cardona, reiteró su denuncia que dentro del Poder Judicial se realizan nombramientos de dedo que sean afines a Rebeca Ráquel Obando.

Comentó que la Asociación ha pedido en reiteradas ocasiones mediante comunicaciones y organismos internacionales que las plazas sean sometidas a concursos para que los nombramientos sean objetivos.

No obstante, expuso que hay irregularidades en los nombramientos debido a que la presidenta del de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, que los hace por amistad o afinidad política partidaria.

Contó que hubo ascensos la semana pasada en circuitos de alto impacto, de una persona que lleva un año fue nombrada magistrada de la Corte de Apelaciones del Juzgado de Letras de lo Civil.

“Hay un irrespeto a la carrera judicial y el nombramiento democrático permite que se nombre personas por afinidad de cierto tipo a la presidenta del Poder Judicial”, dijo la profesional del derecho.

Cardona mencionó que los jueces y magistrados están desmotivados porque ven que no tienen oportunidad de ascensos si no son amigos de la presidenta.

Sobre el pronunciamiento de la Asociación de Jueces por la Democracia que rechaza las intenciones de un posible juicio político a la presidenta de la CSJ, contestó que esta plataforma y su presidente Guillermo López Lone están alineados con Obando.

“Ellos son beneficiados con estos nombramientos dedocráticos, obviamente tienen un interés particular y no lo hacen objetivos”, expresó.

Denunció que el coordinador de la Asociación de Jueces por la Democracia, Guillermo López Lone, fue favorecido con estos nombramientos de dedo en el circuito de crimen organizado, narcotráfico y delitos de alto impacto reemplazando a la abogada Julissa Aguilar. AG