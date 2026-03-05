Ana Cardona denuncia presunta confabulación para evitar revisión de 100 nombramientos

Tegucigalpa – La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, Ana Cardona denunció una presunta confabulación para evitar la revisión de más de 100 nombramientos dentro de la institución, esto antes de la aprobación de la última reforma que limita facultades a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando.

La jueza señaló que una comisión revisará dichos nombramientos pero que no será vinculante.

(Leer): Al menos 100 nombramientos se efectuaron de “última hora” en el Poder Judicial: Ana Cardona

“Había una propuesta que se sometería a la revisión ya que muchas personas fueron nombradas sin tener los requisitos, se hicieron reajustes salariales a personas administrativas, se han denunciado estos casos”, detalló.

A su juicio, los nombramientos deben ser quitados a las personas que no cumplen los requisitos, “no se trata de una línea de partido político, se están inclinando hacia un sector”, arguyó.

Apuntó que se han cometido arbitrariedades que conllevan a estos nombramientos sin concurso. IR