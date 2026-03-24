Amplio sector de la capital permanece sin energía por falla en subestación Miraflores

Tegucigalpa- Una extensa zona de la capital amaneció este día sin servicio de energía eléctrica, luego de que aproximadamente a las 4:00 de la mañana se registrara una interrupción que afecta a varias colonias del sector sur y áreas aledañas.

Entre las zonas impactadas se encuentran la colonia 15 de Septiembre, San Luis, La Pradera, Las Brisas, Miraflores, Loma Linda, Lomas del Guijarro, así como sectores del bulevar Suyapa y Las Colinas, entre otros.

El presidente del sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Miguel Aguilar, informó que la falla se originó en la subestación Miraflores, específicamente por un arqueo en el transformador 553.

Según detalló, equipos técnicos ya se encuentran en la zona trabajando para restablecer el servicio, mientras se evalúan alternativas como enlazar los circuitos afectados con la subestación Suyapa u otras líneas disponibles.

De manera preliminar, no se descarta que el incidente haya sido provocado por el ingreso de un animal a la subestación, lo que habría generado el daño en el equipo. No obstante, se está a la espera de un informe oficial que confirme las causas exactas.

Aguilar explicó que este tipo de fallas, al involucrar transformadores de gran capacidad, requieren tiempo y maniobras cuidadosas con equipo especializado, incluyendo grúas, por lo que no es posible precisar el tiempo en que se normalizará el servicio.

Las autoridades indicaron que la zona afectada podría ser seccionada mientras se realizan los trabajos correspondientes, y reiteraron que este tipo de equipos están expuestos a fallas imprevistas, especialmente cuando operan bajo condiciones de alta demanda. LB