Honduras acude a elecciones bajo estado de excepción, tras ampliación número 25

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez informó que en sesión de Consejo de Ministro se determinó ampliar el estado de excepción hasta el 26 de diciembre, es decir que los hondureños acudirán a elecciones generales bajo esta disposición duramente criticada por sectores defensores de derechos humanos.

– La medida estará vigente desde las 6.00 de la tarde del 12 de noviembre a las 6.00 de la tarde del 26 de diciembre y ya se publicó en el diario oficial La Gaceta.

Explicó que se trata de un estado de excepción parcial vigente desde el 6 de diciembre de 2022, que se aplica en la mitad del territorio nacional.

Amplió que solamente se aplica para cinco delitos: crimen organizado, extorsión, secuestro y asesinato. Todas las acciones deben estar convalidadas por el Ministerio Público.

Sánchez señaló que “el 9 de marzo tuvimos elecciones internas y desde la perspectiva de seguridad ciudadana no hubo ninguna problemática porque somos una institución respetuosa de los derechos humanos”.

Dijo que los que se deben preocupar por el estado de excepción son los criminales y miembros del hampa.

El funcionario aprovechó para llamar a votar este 30 de noviembre en lo que será una fiesta democrática y ciudadana. “Policía Nacional y Fuerzas Armadas garantizan que se va a respetar la voluntad soberana y popular”.

Tachó la versión noticiosa que aseguró que 90 países pidieron a Honduras la eliminación del estado de excepción. JS

Estados de excepción desde 2022

1.- • 6 diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023

2.- • 7 de enero al 20 de febrero de 2023

3.- • 21 de febrero al 6 de abril de 2023

4.- • 7 de abril al 21 de mayo de 2023

5.- • 22 de mayo al 5 de julio de 2023

6.- • 6 de julio al 19 de agosto de 2023

7.- • 22 de agosto al 3 de octubre de 2023

8.- • 4 de octubre al 17 de noviembre de 2023

9.- • 18 de noviembre al 1 de enero de 2024

10.- • 2 de enero al 15 de febrero de 2024

11.- • 19 de febrero al 4 de abril de 2024

12.- • 4 de abril al 19 de mayo de 2024

13.- • 20 de mayo al 3 de julio de 2024

14.- • 4 de julio al 18 de agosto de 2024

15.- • 18 de agosto al 02 de octubre de 2024

16.- • 02 de octubre al 16 de noviembre de 2024

17.- • 21 de noviembre de 2024 al 5 de enero de 2025

18.- • 6 de enero al 19 de febrero de 2025

19.- • 19 de febrero al 5 de abril de 2025

20.- • 5 de abril al 19 de mayo de 2025

21.- • 19 de mayo al 3 de julio de 2025

22.- • 3 de julio al 16 de agosto de 2025

23.- • 16 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2025

24.- • 29 de septiembre hasta el 12 de noviembre de 2025

25.- • 12 de noviembre hasta el 27 de diciembre de 2025