Ampliación a sesiones legislativas es parte de acuerdo con oposición, asegura diputado Barrios

Tegucigalpa – El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios aseguró este martes que la ampliación de las sesiones parlamentarias hasta el 20 de enero fue uno de los acuerdos establecidos.

“Ese tema es uno de los varios temas que tenemos pendientes y entendería que en el momento que todos los jefes de bancada estén de acuerdo, nosotros nos presentamos en el Congreso para aprobar ese tema y otros”, dijo el parlamentario oficialista.

(Leer) Redondo convoca a jefes de bancada y junta directiva, pero no a sesión

Barrios descartó además que la Comisión Permanente podría llegar a declarar al próximo presidente del país. “No tiene que ver absolutamente nada, el rector del proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral (CNE), así lo establece la Constitución”, afirmó.

Para el legislador del oficialismo, la parálisis legislativa pasa por la falta de acuerdo entre las bancadas y el presidente del Congreso Nacional, algo que calificó de fácil.

La última vez que los parlamentarios hondureños sesionaron fue el 27 de agosto, luego un intento el 3 de septiembre, pero se truncó por problemas eléctricos en el hemiciclo y el intento más reciente fue el 17 de septiembre, donde se pretendía aprobar las reformas a la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), pero la falta de consensos hizo que finalmente, el presidente Redondo cancelara la convocatoria. VC