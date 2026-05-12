Amparo Canales destaca que acuerdo con el FMI fortalecerá financiamiento y confianza internacional para Honduras

Tegucigalpa- Luego que el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades hondureñas han alcanzado un acuerdo a nivel técnico sobre políticas y reformas para completar las cuartas y quintas revisiones de los acuerdos en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA), la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Amparo Canales, vio con buenos ojos dicho acuerdo.

La economista, aseguró que la aprobación del acuerdo técnico entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional permitirá al país acceder a financiamiento en condiciones más favorables y fortalecerá la confianza de otros organismos internacionales para otorgar recursos económicos.

Canales señaló que el acuerdo reconoce la estabilidad económica de Honduras, aunque también advierte sobre el entorno internacional y la necesidad de mantener medidas prudentes en materia fiscal y financiera.

El acuerdo técnico alcanzado por la misión del FMI será sometido al Directorio Ejecutivo del organismo internacional, cuya aprobación está prevista para finales de junio de 2026.

De concretarse el visto bueno del Directorio Ejecutivo del FMI, Honduras recibiría un desembolso aproximado de 245 millones de dólares, recursos que contribuirían al fortalecimiento de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica del país.LB