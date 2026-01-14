Amparo administrativo debe abarcar a Cossette López y magistrados del TJE

Tegucigalpa – A criterio del abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos el amparo administrativo debe ser también para la consejera Cossette López y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona.

Sostuvo que tras ser declarado ese amparo para la consejera Ana Paola Hall es una buena señal para proteger a la funcionaria electoral.

“Me da mucha satisfacción este amparo porque eso me indica que la justicia se está aplicando en estos casos que se han realizado con un mal proceso, ya que tanto los magistrados del TJE y del CNE se les debe de realizar un juicio político en el Congreso Nacional si estos lo aprueban y no como lo realizó el Ministerio Público”, sostuvo.

[LEER] Cossette López denuncia “justicia selectiva” y retraso en amparo constitucional

Ahora hay que esperar cuál es la resolución en el caso de la consejera Cossette López.

Afirmó que los magistrados del TJE deben también ser favorecidos con ese amparo.

Al ser consultado sobre las cadenas nacionales que se han realizado por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió que todas las acciones que ha realizado en las últimas semanas son inconstitucionales y que quedarán en papel mojado.

[LEER] Sala de lo Constitucional declara con lugar solicitud de suspender diligencias investigativas contra Ana Paola Hall

“En la cadena el pide al Ministerio Público y a la Corte actuar, pero que podría pasar, la ATIC se movilizaría a secuestrar documento al Centro Logístico Electoral donde hay más de 600 militares resguardando el material electoral y eso no se realizará, entonces quedará en papel mojado porque el Poder Judicial con el amparo a la consejera Hall y seguramente a los demás no van a poder emitir ninguna orden fuera de ley”, detalló.

Afirmó que quedan pocos días para que el Fiscal General (Johel Zelaya) cambie de actitud, porque va a querer cuidar su chamba y ya no estará bajo las órdenes de Libre. IR