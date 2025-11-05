Amnistiaron 50 delitos a Padilla Sunseri para ponérmelos a mí y Rixi no gana ni una elección de padres de familia: Contreras

Tegucigalpa – El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras expresó que el partido gobernante –Libertad y Refundación– amnistió más de 50 delitos al exedil Rodolfo Padilla Sunseri para cargárselos a él, al tiempo que aseveró que la candidata oficialista, Rixi Moncada no gana ni una elección de padres de familia porque no goza del respaldo popular.

– “Dejemos los micrófonos y vámonos a los juzgados, con una justicia real y no esa que sólo golpea a los opositores”, descubrió.

– Calificó a la consejera Cossette López como “una heroína con los ovarios bien puestos”.

“Qué culpa tengo que al candidato que tienen ellos –se refiere a Rodolfo Padilla Sunseri– le hayan amnistiado más de 50 delitos para cargármelos a mí y no que no levante ni tres mil votos en una elección, no es mi problema, eso es un problema de Manuel Zelaya Rosales”, aseveró.

Declaró que fue un error de cálculo de la cúpula de Libre atacarlo a él y por eso hay una lluvia de denuncias en su contra en los tribunales de la República.

Señaló que quisiera ponerle fin a las acusaciones contra su entorno por parte de la Fiscalía hondureña porque la justicia no debe dirimirse en los medios de comunicación. “Esto se ha vuelto un asunto mediático, es una persecución política y no estoy aquí como un niño llorón, estoy aquí como un hombre correcto que toda la vida he trabajado para tener lo que tengo”, afirmó.

Describió que de las 15 personas que acusó el MP, de los que cinco están prófugas de la “injusticia” y otros 10 prisioneros políticos, que están dos en Cefas y ocho en Támara. “Sobre ellos no quiere resolver el Ministerio Público a pesar que se les han entregado los 43 contratos con el antes, durante y después, formas de pago y la Fiscalía se niega a abrir esas pruebas para mantener presos a tres funcionarios de nuestra administración injustamente”, denunció.

Contreras justificó que el problema de Libre es que su candidata, Rixi Moncada, no levanta más del 10 %. “Los votos que tiene la señora Rixi Moncada, y que me disculpe por decirle la verdad, no le ajustan ni siquiera para ganar la presidencia de la asociación de padres de familia donde estudian sus hijos, peor para ganar la presidencia de Honduras”, ironizó.

Tuvo palabras de admiración para la consejera del CNE, Cossette López, de quien dijo: “Es una heroína con los ovarios bien puestos. Mire Cossette usted va a ser la culpable de la gran alianza que se va a dar entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, gracias por defender la democracia, por ser esa valiente mujer que se enfrenta a fanfarrones, quema embajadas que hoy quisieran quedarse el poder”.

A la consulta si teme ir preso, respondió: “Un pollo a lo único que tiene miedo es que lo hagan en sopa, preso no, no hay problema”.

El jefe edilicio sampedrano, citó que la actuación de la justicia sólo le genera más votos en San Pedro Sula, al tiempo que refirió esta mañana amanecieron enormes carteles con la leyenda “somos territorio pollo”, “San Pollo Sula”.

Pidió que en el caso que lo metan en la cárcel, que le lleven concentrado porque los pollos viven con eso.

La Fiscalía hondureña informó esta semana que el edil Contreras es investigado por la presunta comisión de varios delitos, varios de estos cuando no era alcalde sampedrano. JS