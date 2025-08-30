Amnistía para reposición de DNI entra en vigencia el 1 de septiembre

Tegucigalpa – El Registro Nacional de las Personas (RNP) informó este sábado que el lunes 1 de septiembre entra en vigencia la amnistía nacional en el cobro de 200 lempiras por la reposición del Documento Nacional de Identificación (DNI).

“En cumplimiento con el Decreto No. 09-2025 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se ha decretado una amnistía nacional en el cobro de Doscientos Lempiras (L 200.00) en concepto de reposición del Documento Nacional de Identificación (DNI)”, cita el comunicado del RNP.

La comunicación señala que la medida estará vigente desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 y recuerda que el proceso de solicitud de reposición es un trámite personal.

“La persona interesada deberá presentarse para realizar la solicitud y. posteriormente, reclamar su documento de la misma forma en las oficinas del Registro Nacional de las Personas”, recuerda el comunicado.

El Registro Nacional ha habilitado puntos para facilitar el trámite de solicitud de reposición de DNI, por lo que además de las oficinas del RNP a nivel nacional también se han habilitado kioscos de atención en el Mall Multiplaza, Plaza Miraflores y Midence Soto, en Tegucigalpa.

Mientras que en San Pedro Sula están en la Gran Terminal Metropolitana y en el Centro Comercial Pasaje Valle. VC