Amnistía municipal estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025

Tegucigalpa- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) recordó a los capitalinos que aún hay tiempo para ponerse al día con el pago de impuestos municipales, aprovechando la Amnistía Municipal que se aplica a todas las deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con la corporación municipal, la medida contempla la eliminación de multas, recargos e intereses, lo que representa una oportunidad para que los contribuyentes regularicen sus obligaciones sin cargas adicionales.

La amnistía estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025, por lo que la población puede acercarse a realizar sus trámites en los siguientes puntos de atención: Edificio AER, en el centro de Tegucigalpa, oficinas de atención al ciudadano, en el Centro Comercial Los Castaños.

Edificio Ejecutivo, en el centro de Tegucigalpa, frente al Hospital Viera.

La AMDC invitó a los ciudadanos a aprovechar esta facilidad, destacando que el cumplimiento de los impuestos municipales contribuye al financiamiento de proyectos y servicios públicos en beneficio de la capital.LB