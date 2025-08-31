Detención judicial para Amílcar Hernández y otras ocho personas acusadas de lavado de activos

Tegucigalpa- El juez que lleva la causa dictó detención judicial al hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, José Amílcar Hernández, y a otras ocho personas más tras concluir la audiencia de imputados.

Los nueve detenidos fueron enviados a la cárcel de Támara, Francisco Morazán.

Más temprano informábamos

Amílcar Hernández junto a otras ocho personas a audiencia de imputado

Tegucigalpa- El hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, José Amílcar Hernández, junto a otras ocho personas más se presentan este sábado a la audiencia de imputados.

-La audiencia de imputado está programada para las 9:00 de la mañana.

Tras su captura, Hernández fue trasladado al juzgado anticorrupción donde pernoctó y este día se celebrará la audiencia de imputados.

Hernández, junto a las otras ocho personas, son señalados por los delitos de lavado de activos y estafa en perjuicio de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL).

(Leer): ATIC captura a José Amílcar Hernández, hermano de expresidente Hernández

De acuerdo con las investigaciones, habría cobrado sumas de dinero por consultorías y servicios legales que nunca se concretaron y que estaría ligado a un desfalco a la cooperativa de mujeres donde se desviaron más de 37 millones de lempiras.

La detención de Hernández se produjo en su propia residencia en el sector de Las Casitas y forma parte de una operación más amplia que incluyó siete allanamientos en los departamentos de Francisco Morazán y Comayagua, dirigidos contra una red de directivos, empleados y bufetes privados acusados de sustraer grandes cantidades de dinero de la cooperativa. IR