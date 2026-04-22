Amhon revela que hay un incremento de casi L. 800 millones en las transferencias municipales

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Municipios Hondureños (Amhon), Juan Carlos Molina, confirmó este miércoles que hay un incremento de casi 800 millones de lempiras en las transferencias a las 298 alcaldías.

“Contentos porque hay un incremento en las transferencias de casi 800 millones de lempiras, hay una inversión en la maquinaria que se va a proporcionar a todos los municipios por un valor de tres mil cuatro millones de lempiras”, dijo al noticiero TN5 Matutino.

Añadió que también hay un aumento de los techos de las disposiciones presupuestarias que permitirá trabajar en la adquisición de bienes y servicios.

Molina reveló que con la aprobación del Presupuesto General 2026, las transferencias serán de 7.2 mil millones de lempiras.

El Congreso Nacional aprobó en las últimas horas el Presupuesto General del 2026 que será de 444 mil 335.8 millones de lempiras. AG