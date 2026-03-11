AMHON reconoce labor de exministro de Gobernación, Tomás Vaquero

Tegucigalpa– El exministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, fue reconocido por la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) durante su asamblea nacional, en honor a su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación.

El reconocimiento destaca su trabajo en el fortalecimiento de la descentralización, el acompañamiento a los gobiernos locales y el impulso a políticas orientadas al desarrollo municipal en el país.

Diversos alcaldes y autoridades municipales señalaron que su gestión dejó avances importantes en la relación entre el gobierno central y las municipalidades, razón por la cual decidieron otorgarle esta distinción.

El galardón lo coloca como una de las figuras más recordadas dentro de la Secretaría de Gobernación en los últimos años. IR