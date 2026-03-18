Amhon pide reactivar Codem en municipios de departamentos en Alerta Verde

Tegucigalpa – La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), pidió hoy la reactivación de los Comités de Emergencia Municipal (Codem) en los municipios de los departamentos en Alerta Verde.

Cabe señalar que la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), declaró Alerta Verde por un período de 48 horas en los departamentos de Yoro, Islas de la Bahía, Colón, Atlántida y Cortés.

Ver: Por frente frío emiten Alerta Verde por 48 horas en el Caribe hondureño y Yoro

A continuación Proceso Digital reproduce las recomendaciones de la Amhon:

Acciones recomendadas a nivel municipal:

1. Activar los Comités de Emergencia Municipal (Codem) y mantener coordinación permanente con los Comités de Emergencia Local (Codeles).

2. Monitorear zonas vulnerables, especialmente comunidades cercanas a ríos, quebradas y áreas propensas a inundaciones o deslizamientos.

3. Realizar limpieza preventiva de drenajes, cunetas, alcantarillas y sistemas de evacuación de aguas lluvias.

4. Garantizar espacios seguros para posibles evacuaciones temporales de población en nesgo.

5. Coordinar con autoridades locales de las Secretarías de: Copeco, salud, educación y seguridad para la atención oportuna ante cualquier eventualidad.

6. Mantener informada a la población a través de medios locales.

Recomendaciones a la población:

• Evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas.

• Asegurar techos y estructuras vulnerables ante vientos.

• Mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales.

• Tomar medidas especiales de protección para niños, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad.

• En caso de riesgo, atender las indicaciones de las autoridades locales y evacuar hacia zonas seguras.

Con base en lo anterior la Amhon instó a todas las municipalidades a actuar con responsabilidad, coordinación y prontitud, priorizando la seguridad y bienestar de sus comunidades. (RO)