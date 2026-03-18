AMHON llama a municipios a activar prevención ante alerta verde por frente frío en el litoral Caribe

Tegucigalpa- Tras la declaratoria de alerta verde emitida por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) debido al ingreso de un frente frío al país, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) instó a alcaldes, alcaldesas y a la población en general a fortalecer las acciones de prevención y respuesta.

La alerta abarca los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Yoro, donde se prevén lluvias, descenso de temperaturas y oleaje alterado en el litoral Caribe.

Ante este escenario, la AMHON exhortó a los gobiernos municipales a activar de inmediato los Comités de Emergencia Municipal (CODEM) y mantener una coordinación permanente con los Comités de Emergencia Local (CODELES), con el fin de garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Entre las acciones recomendadas destacan el monitoreo constante de zonas vulnerables, especialmente comunidades cercanas a ríos y quebradas, así como la limpieza preventiva de drenajes, cunetas y alcantarillas para evitar inundaciones. Además, se pidió garantizar espacios seguros para posibles evacuaciones y coordinar esfuerzos con instituciones como COPECO, salud, educación y seguridad.

De igual forma, se instó a mantener informada a la población a través de medios oficiales, evitando la propagación de rumores.

A la ciudadanía, la AMHON recomendó evitar cruzar ríos o zonas inundadas, asegurar techos y estructuras vulnerables ante los vientos, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad. También se reiteró la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades locales y evacuar hacia zonas seguras en caso de riesgo.

En ese sentido el presidente de la AMHON, Juan Carlos Molina, manifestó la importancia de trabajar en acompañamiento a los gobiernos municipales en la gestión del riesgo, promoviendo acciones preventivas para salvaguarden la vida de la población.LB