AMHON anuncia pago de más de mil millones de lempiras a municipalidades del país

Tegucigalpa – La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), informó que el próximo 25 de mayo se harán efectivos más de 1 mil millones de lempiras correspondientes a transferencias municipales pendientes para las alcaldías del país.

A través de un comunicado de prensa, la organización explicó que durante los últimos meses ha realizado gestiones permanentes ante la Secretaría de Finanzas con el objetivo de lograr el pago de fondos adeudados a las municipalidades hondureñas.

La Amhon detalló que, bajo la presidencia del alcalde Juan Carlos Molina Puerto, se impulsó un proceso de diálogo, incidencia y concertación con las autoridades gubernamentales para hacer efectivos más de 2,700 millones de lempiras pendientes desde la administración anterior.

Según el comunicado, factores como la falta de un proceso eficiente de transición gubernamental, así como la aprobación tardía del Presupuesto General de la República 2026 y otras prioridades nacionales, incidieron en el retraso de los desembolsos.

No obstante, la asociación aseguró que, tras los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo por medio de la Secretaría de Finanzas, se concretará el desembolso de los fondos sin distinción política ni de ninguna otra índole. IR