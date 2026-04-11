Amerizaje y recuperación de la misión Artemis II en el Océano Pacífico

OCÉANO PACÍFICO – Fotografía facilitada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) que muestra al astronauta de la NASA Victor Glover (izq.), piloto de Artemis II, y al astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, especialista de la misión Artemis II, hablando con el administrador de la NASA Jared Isaacman en su helicóptero MH-60 Seahawk de la Armada del Escuadrón de Combate Marítimo de Helicópteros (HSC) 23 en la cubierta de vuelo del USS John P. Murtha después de que ellos y sus compañeros de tripulación, los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, fueran extraídos de su nave espacial Orion tras el amerizaje en el Océano Pacífico frente a la costa de California, el 10 de abril de 2026. EFE/BILL INGALLS/NASA