América Central: 75 mil personas se preparan frente a la sequía y posible El Niño

Panamá – En respuesta a los pronósticos de sequía en el Corredor Seco centroamericano, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP por sus siglas en inglés) ha activado una serie de medidas tempranas, denominadas acciones anticipatorias, para que las familias más vulnerables puedan protegerse antes un riesgo de desastre.

– El fenómeno de El Niño amenaza con poner en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas en Centroamérica.

Estos planes de medidas tienen un valor total de 3.8 millones de dólares en Honduras, Guatemala y El Salvador. A través de mensajes con orientaciones prácticas, transferencias monetarias, distribuciones de granos básicos y el seguimiento de estaciones meteorológicas, más de 75 000 personas podrán prepararse antes de que se empiecen a sentir los efectos de la escasez de agua.

Las previsiones indican que la sequía tendrá un impacto sobre la temporada agrícola conocida como ‘la primera’. Si llueve poco o no llueve durante mayo – principal periodo de siembra de maíz, frijol y arroz-, la escasez podría disparar los precios y las familias que viven de la agricultura de subsistencia no dispondrán de suficientes alimentos para consumir y almacenar para los meses siguientes. En América Central, se estima que algo más de nueve millones de personas sufren inseguridad alimentaria – muchas de ellas en el Corredor Seco.

Los meteorólogos coinciden en que cada vez hay más indicios de la posible aparición y mayor intensidad de El Niño, un fenómeno que amenaza con profundizar las condiciones de sequía en América Central en los próximos meses. En 2023 y entre 2015 y 2016, El Niño ocasionó sequías prolongadas en esta región, con un grave impacto sobre la seguridad alimentaria.

“En América Central, donde la agricultura de subsistencia sostiene a cientos de miles de familias, la sequía puede arrasar con años de esfuerzo en cuestión de semanas”, dijo Lena Savelli, directora regional de WFP para América Latina y el Caribe. “Prepararse con acciones anticipatorias es proteger la dignidad y el futuro de quienes dependen de la tierra”, añadió.

Los países de América Central mantienen un firme compromiso con la atención temprana y la mitigación de desastres, a través del trabajo coordinado del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC). Esta semana, Ciudad de Panamá es sede del Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, un espacio estratégico donde se refuerza la cooperación regional en materia de gestión del riesgo.

Actuar antes salva vidas y ahorra dinero

Las acciones anticipatorias ayudan a la gente a prepararse antes de que se produzcan sequías, inundaciones y tormentas. Se trata de planes de respuesta que se activan automáticamente al alcanzar umbrales meteorológicos, para reducir daños, proteger vidas y sostener los medios de subsistencia. Además, cada dólar invertido en acciones anticipatorias puede ahorrar hasta 7 dólares en respuesta de emergencia, haciendo la ayuda más eficiente.

WFP ha apoyado a gobiernos y comunidades de América Latina y el Caribe con 11 planes de acción anticipatoria – y hay 10 más en desarrollo. Desde 2022, estos planes se han activado en 11 ocasiones, en 8 países – República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Ecuador, Perú, Cuba y El Salvador -, apoyando a más de 400 000 personas, con 11.1 millones de dólares americanos.

Las acciones anticipatorias de WFP en América Latina y el Caribe se coordinan estrechamente con gobiernos, agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales y cuentan con el apoyo del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de las Naciones Unidas, la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO), Estados Unidos, Irlanda Alemania y Canadá, entre otros. JS