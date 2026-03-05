Amenazan de muerte en redes sociales a director de radio salvadoreña, denuncia asociación

San Salvador– Usuarios de redes sociales «acosan» y «amenazan de muerte» al sacerdote católico y director de una radio comunitaria salvadoreña Alcides Herrera, luego de que participara en un programa de televisión en el que opinó sobre temas relacionados a la religión, política y las próximas elecciones en el país centroamericano, denunció este jueves la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

De acuerdo con el reporte de la APES, tras la transmisión el miércoles del programa de televisión, Herrera, director de la radio Izcanal, «comenzó a recibir ataques en sus redes sociales por parte de usuarios anónimos y ‘troles’, insultándolo por sus declaraciones».

Las declaraciones del sacerdote, de acuerdo con la Asociación, fueron compartidas y «tergiversadas» por diferentes páginas de noticias, «lo que intensificó los ataques en su contra», que incluyeron insultos, comentarios estigmatizantes y amenazas de muerte, apuntó.

«Herrera también denunció haber recibido varias llamadas telefónicas a su número personal por parte de personas desconocidas, quienes lo insultaron y atacaron verbalmente», indicó el ente.

La APES expresó su rechazo ante «este tipo de ataques en el espacio digital, que buscan amedrentar y desacreditar a las voces que participan en el debate público».

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) señaló en un informe divulgado a finales de abril de 2025 que en El Salvador «continúan» los «ataques sistemáticos» contra los medios críticos y que el país centroamericano ha bajado en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025.

El Salvador se ubica en el puesto 135 y, de acuerdo con RSF, «continúa su caída y acumula una caída de 61 posiciones en la tabla desde 2020».

Las agresiones contra la prensa en El Salvador se duplicaron entre 2023 y 2024 a 789 casos, lo que representa un aumento de un 154 %, de acuerdo con un informe de la APES presentado en mayo del año pasado. EFE/ir