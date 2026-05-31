AMDC y Real Tegus firman convenio para impulsar oportunidades para la niñez y juventud capitalina

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), y el Club Deportivo Real Tegus firmaron este sábado un convenio de cooperación orientado a fortalecer programas deportivos y sociales dirigidos a niños, niñas y jóvenes de la capital, especialmente aquellos que residen en comunidades vulnerables y zonas de riesgo.

Esta iniciativa, impulsada por el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, tiene como objetivo promover el deporte como una herramienta de prevención social, formación integral y generación de oportunidades para la juventud capitalina.

El convenio contempla la implementación de programas enfocados en clínicas y entrenamientos deportivos, inclusión y desarrollo comunitario, becas deportivas y el fortalecimiento de espacios de formación para jóvenes talentos de distintos barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.

A través de esta alianza, la AMDC y Real Tegus trabajarán conjuntamente para acercar el deporte a más comunidades de la ciudad, fomentando valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la sana convivencia, contribuyendo al desarrollo integral de la niñez y juventud.

Como parte de la actividad se contó con la participación de destacados referentes del fútbol nacional e internacional, entre ellos Merlyn Membreño, exjugador del Club Olimpia Deportivo y de la Selección Nacional de Honduras; Joseph Rosales, futbolista hondureño que milita en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos; y Luis Alvarado, entrenador profesional de fútbol y formador de divisiones menores de la Selección Nacional de Honduras.

Asimismo, el acuerdo contempla llevar programas deportivos a comunidades y barrios de la capital, impulsando procesos de formación y detección de talento, así como oportunidades para jóvenes deportistas provenientes de sectores vulnerables.

Con este convenio, la administración del alcalde Juan Diego Zelaya reafirma su compromiso de generar alianzas estratégicas que permitan ampliar las oportunidades para la niñez y juventud capitalina, utilizando el deporte como una herramienta de transformación social y construcción de un mejor futuro para la ciudad. JS