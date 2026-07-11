AMDC y la SAG fortalecen la caficultura del Distrito Central con entrega de incentivos agrícolas a 90 productores

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), entregó en las últimas horas 90 incentivos productivos a caficultores de distintas aldeas, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la producción agrícola y respaldar a las familias que dependen de este importante rubro en la zona rural del Distrito Central (DC).

La entrega beneficia de manera directa a 90 productores de café y genera un impacto positivo para aproximadamente 450 personas, al contribuir con el fortalecimiento de la economía familiar y el desarrollo de las comunidades rurales del municipio.

«Nuestro compromiso es seguir apoyando a quienes trabajan la tierra y generan desarrollo en las aldeas del Distrito Central. Con este esfuerzo conjunto brindamos herramientas que permitirán mejorar la productividad de los cafetales y fortalecer el sustento de cientos de familias», destacó el gerente de Desarrollo Rural de la municipalidad, Elvin Ordóñez.

Detalló que los incentivos consisten en sacos de fertilizante con fórmula especializada para café, un insumo esencial para mejorar el rendimiento de las plantaciones y favorecer una mejor cosecha durante el ciclo productivo 2026-2027.

La inversión destinada para esta entrega asciende a aproximadamente 500 mil lempiras, recursos que forman parte del apoyo conjunto impulsado por la AMDC y la SAG para fortalecer la producción cafetalera en las aldeas del DC.

La administración del alcalde Juan Diego Zelaya mantiene como una de sus prioridades el impulso al desarrollo de las comunidades rurales mediante programas que promueven la producción agrícola, la generación de empleo y la seguridad alimentaria de las familias capitalinas.

Con este respaldo institucional, los productores podrán mejorar el manejo nutricional de sus cultivos, incrementar la productividad de sus fincas y enfrentar en mejores condiciones los desafíos que presenta la actividad cafetalera.

Asimismo, la coordinación permanente entre la municipalidad y el Gobierno Central permite ampliar el alcance de este tipo de iniciativas, acercando asistencia e insumos a los pequeños productores que desempeñan un papel fundamental en la economía local.

El café representa uno de los principales cultivos de las aldeas de que rodean la capital, y constituye una importante fuente de ingresos para numerosas familias, por lo que el fortalecimiento del sector contribuye también al desarrollo económico y social del municipio.

Por otra parte, desde inicios de junio, la comuna, en alianza con la SAG, ha entregado 430 incentivos productivos a igual número de productores de maíz, frijol y café de aproximadamente 35 aldeas del DC. Esta iniciativa representa una inversión de 2.4 millones de lempiras y beneficia de manera directa a más de 2,000 personas, fortaleciendo la producción agrícola y la seguridad alimentaria en las comunidades rurales.

Del total de incentivos distribuidos por el alcalde Zelaya, 340 fueron destinados a productores de maíz y frijol, mientras que los otros 90 se entregaron a caficultores, acciones con las cuales la gestión municipal continúa respaldando a los pequeños productores para mejorar sus niveles de productividad y contribuir al desarrollo económico de las familias del área rural.

El paquete de apoyo para los productores de maíz y frijol incluye fertilizante fórmula 12-24-12, urea, semilla certificada de maíz, semilla certificada de frijol, insecticida, fungicida, fertilizante foliar y tratador de semilla de maíz, insumos que permitirán optimizar las labores agrícolas y favorecer mejores rendimientos durante el presente ciclo de producción.

La municipalidad reafirmó su compromiso de continuar promoviendo alianzas estratégicas con instituciones del Estado para impulsar programas que fortalezcan la producción agrícola, mejoren la competitividad de los caficultores y generen mayores oportunidades para el desarrollo sostenible de la zona rural del DC. JS