AMDC y el IHAH firman convenio para agilizar intervenciones en inmuebles patrimoniales del centro histórico capitalino

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca, con el objetivo de fortalecer la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural de Tegucigalpa y Comayagüela, además de agilizar los procesos de autorización para intervenir edificaciones históricas dentro del centro histórico de estas ciudades.

Actualmente, las solicitudes para ejecutar obras o mejoras en inmuebles catalogados como patrimonio nacional enfrentan largos períodos de espera debido a los procedimientos técnicos y administrativos requeridos.

El documento fue firmado por el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, y el director del IHAH, Lee Marín, en un evento realizado en el Salón Azul de la Antigua Casa Presidencial.

“Este convenio está enfocado en optimizar los procesos y el trabajo institucional con la Alcaldía Municipal, en búsqueda de la revitalización urbana sostenible del centro histórico de Tegucigalpa y Comayagüela. A través de este acuerdo buscamos agilizar las gestiones que se realizan con la Dirección del Centro Histórico y facilitar procesos que, de una u otra manera, traerán beneficios importantes para la capital”, expresó Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central.

Con este documento ambas entidades pretenden reducir los tiempos de respuesta y mejorar la coordinación institucional para beneficiar directamente a propietarios, inversionistas y contribuyentes interesados en restaurar o conservar edificaciones históricas.

La firma del convenio contó con la participación de representantes de organizaciones culturales, académicas, autoridades municipales, miembros de la Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras, así como colectivos vinculados a la defensa y promoción del patrimonio histórico nacional.

Durante el evento, las autoridades municipales reafirmaron su compromiso con la revitalización de los centros históricos de Tegucigalpa y Comayagüela mediante proyectos orientados a recuperar espacios públicos, fortalecer el turismo cultural y generar condiciones más seguras y ordenadas para las familias capitalinas.

Entre las propuestas prioritarias destaca el estudio de movilidad urbana en los alrededores del parque La Libertad, donde se analiza una posible peatonalización para proteger estructuras emblemáticas como el Palacio Nacional de Bellas Artes, el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (CAC-UNAH) y la iglesia Inmaculada Concepción.

En esa zona ya se desarrollan acciones de seguridad permanente, mantenimiento de áreas verdes, limpieza continua y actividades culturales para reactivar la convivencia ciudadana.

El edil manifestó que el convenio no sustituye las competencias legales del IHAH, sino que fortalece la coordinación técnica entre ambas instituciones para hacer más eficientes los procedimientos relacionados con intervenciones dentro del casco histórico.

“Una ciudad moderna no es la que destruye su historia, es la que sabe conservarla, restaurarla y convertirla en parte de su desarrollo cultural, turístico y económico. Queremos un centro histórico más vivo, más seguro y más ordenado para futuras generaciones”, destacó Zelaya.

El acuerdo también impulsará el desarrollo del Plan Maestro del Centro Histórico y nuevas herramientas de planificación destinadas a ordenar el crecimiento urbano, preservar la identidad arquitectónica y promover el rescate integral del patrimonio cultural de la capital hondureña. JS